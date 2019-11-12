الوفاق تقرر تخفيض مرتبات هذه الفئات

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام 2019 برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد ، وأحمد حمزة، والوزراء ووكيل ديوان المحاسبة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس خصص لبحث إعادة ضبط هيكلة بند مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة واستعرض الحاضرون المعالجات الاقتصادية والتشريعية لخلفيات الموضوع والموازنة بين المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

واتفق المجتمعون على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة، على أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه،

واقر المجلس بالتوازي مع الاجراءات السابقة، استكمال اعداد الدراسات والمعالجات الاستراتيجية التي تتولاها وزارة المالية، في شأن هيكلة وتوحيد جدول موحد منظم يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام.

كما تم التوجيه بالتواصل والتنسيق مع الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية باتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتباتها بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.

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