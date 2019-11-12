تخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء بنسبة 30%

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم ووكلاء الوزارات بنسبة 40%.

وبحسب القرار رقم 24 لسنة 2019 فإنه سيجري أيضا تخفيض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

وبموجب القرار فإن تخفيض المرتبات يبدأ من الأول من يناير 2020 على أن تلتزم وزارة المالية خلال إسبوع من تاريخ صدور هذا القرار تقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقررة بجداول مرتبات خاصة خلافا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011.

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام 2019 برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد ، وأحمد حمزة، والوزراء ووكيل ديوان المحاسبة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس خصص لبحث إعادة ضبط هيكلة بند مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة واستعرض الحاضرون المعالجات الاقتصادية والتشريعية لخلفيات الموضوع والموازنة بين المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

واتفق المجتمعون على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة، على أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه.

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