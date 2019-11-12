شكري يوضّح لسلامة رؤية مصر لحل أزمة ليبيا

جددت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، موقفها من الأزمة الليبية الرامي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية.

وجاءت تصريحات شكري خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن شكري أكد أهمية أن تتضمن التسوية في ليبيا دعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وصولاً إلى تفعيل إرادة الشعب الليبي في السيطرة على موارده ومقدراته.

ولفت المتحدث إلى أن شكري وسلاكة تناولا سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، فضلاً عن مسار التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية