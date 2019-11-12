طقس ليبيا.. توقعات بهطول أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس “نشرته صفحة طقس ليبيا” أن الفرصة ما زالت مهيأة مساء اليوم الثلاثاء وهذه الليلة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الخليج وسهل بنغازي وغرب الجبل الأخضر، وتنتقل يوم الغد إلى المناطق الشرقية بالجبل الأخضر وشمال البطنان مع فرصة هطول أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة.

وبحسب التقرير فإن سرعة الرياح تتراجع تدريجياً هذه الليلة على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة والقريات بحيث تصبح معتدلة السرعة، مع تحسن طفيف يوم الغد في درجات الحرارة بمقدار درجتين أو ثلاثة.

وأشار التقرير إلى أن السحب الركامية المنخفضة تتكاثر يوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من رأس أجدير إلى مصراتة مع أحتمال هطول أمطار خفيفة، بينما يكون الطقس مشمس على مناطق الدواخل.

ووفقاً للتقرير فإن حالة الطقس تستقر بمناطق الجنوب الغربي مع تحسن طفيف يوم الغد في درجات الحرارة بمقدار درجتين أو ثلاثة ، بينما تتغير الرياح هذه الليلة من جنوبية إلى شمالية على مناطق الواحات والسرير وتازربو مع أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتشمل مساء الغد مناطق الكفرة.

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