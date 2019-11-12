“رقابة البيضاء” تبدأ حربها على الازدواج الوظيفي

أوقفت لجنة متابعة حالات الازدواج الوظيفي المنبثقة عن هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب 9581 موظفا عن العمل بعد ثبوت حالة الازدواج الوظيفي لهم.

ووفق رسالة نشرتها الهيئة عبر حسابها بموقع فيسبوك، فقد طالب وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة إيقاف 733 موظفا عن العمل، وخاطبت الهيئة وزارة المالية في كتاب منفصل بإيقاف 8848 موظفا عن العمل بسبب الازدواجية الوظيفية.

كما طالبت الوزارة بضرورة استرجاع ماتم صرفه من قيمة مالية مقابل مرتبات مخالفة، وإرفاق تقرير عمل على ما سيتم عمله.

وكان رئيس الهيئة عبد السلام الحاسي صرح في وقت سابق لقناة 218 أن الهيئة تمكنت من ضبط مخالفات تتعلق بمشروعات عامة في أعمال التعاقد، أو عدم اتباع القانون في أوامر الصرف في أي وزارة أو مصلحة أو الازدواجية في منح المرتبات.

وبلغت مرتبات القطاع العام في الحكومة المؤقتة للعام 2018، 6 مليارات دينار يشوب جزءا منها عمليات فساد.

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