لجنة من مصلحة المطارات تزور مطار بنينا للوقوف على مطالب الإدارة

أخبار ليبيا24

زارت صباح اليوم اللجنة المكلفة من رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة إدارة مطار بنينا الدولي للوقوف على مطالب اعتصام موظفي الإدارة.

ونوقش خلال الاجتماع الذي حضره مساعد مدير المطار و عدد من مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام و الوحدات و الموظفين أسباب الاعتصام و أهم المطالب.

وشرحت اللجنة الخطوات المتخذة من المصلحة بالخصوص، متعهدة بحل المشاكل و المطالب في المدة القريبة القادمة.

وكانت إدارة مطار بنينا الدولي أعلنت اليوم الثلاثاء تعليق اعتصام الإدارة وكافة أقسامها و العودة للعمل اعتبارا من اليوم.

وأوضحت الإدارة أن تعليق الاعتصام جاء بناء على زيارة اللجنة المشكلة من رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة والوعود التي قدمت بخصوص حلحلة المشاكل والمطالب.

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