عميد بلدية زليتن: الكبير عطّل مشروع النقل العام

قال عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أوقف مشروع توريد 31 حافلة للنقل العام لصالح بلدية زليتن.

وأوضح احمادي في تصريح للمكتب الإعلامي للبلدية اليوم الثلاثاء، أن الكبير أوقف إجراءات التوريد لمشروع النقل العام مشددا على أن البلدية تحصلت على موافقة من المجلس الرئاسي لتأسيس شركة للنقل الجماعي في بلدية زليتن.

ونوه احمادي بأن المشروع جاء بعد دراسة مطولة لطبيعة المنطقة وإجراء مسح اجتماعي لمعرفة متطلبات النقل العام وحاجة المواطنين في البلدية التي يبلغ عدد ساكنيها 300 ألف نسمة.

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