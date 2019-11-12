موظفو “بنينا الدولي” يعلنون تعليق الاعتصام وعودة العمل في كافة أقسامه

بنغازي-العنوان أعلن موظفو إدارة مطار بنينا الدولي تعليق اعتصامهم وعودة العمل بكافة الأقسام العاملة بالمطار ابتداء من اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد تكليف لجنة من مصلحة المطارات للوقوف على مطالب الموظفين، وفق تعميم صادر من إدارة المطار اليوم. وكان قد أعلن موظفو إدارة المطار تعليق العمل بكافة الأقسام العاملة بالمطار والتابعة لإدارة المطار ابتداء من أمس …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية