الموافقة على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

أخبار ليبيا24

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام 2019 برئاسة الرئيس فايز السراج على أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه،

وأقر المجلس بالتوازي مع الإجراءات السابقة، استكمال إعداد الدراسات والمعالجات الاستراتيجية التي تتولاها وزارة المالية، في شأن هيكلة وتوحيد جدول موحد منظم يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام.

كما تم التوجيه بالتواصل والتنسيق مع الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية باتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتباتها بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.

وناقش مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني إعادة ضبط هيكلة بند مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

واستعرض الحاضرون المعالجات الاقتصادية والتشريعية لخلفيات الموضوع والموازنة بين المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

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