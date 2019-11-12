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في إطار الضغوطات التي تتعرض لها.. الشاطر يتهم حكومة الوفاق بالخيانة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان في إطار الضغوطات والانتقادات التي تتعرض لها حكومة الوفاق الوطني والاتهامات التي تنهال عليها من بعض السياسيين والتي تصل إلى حد اتهامها بالخيانة والضعف في الأداء، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر أمس الإثنين أن حكومة الوفاق لازالت غير قادرة على إدانة ما وصفه بالتدخل الإماراتي في ليبيا. وطالب الشاطر في هجوم جديد …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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