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استقرار الدينار والذهب.. وانخفاض الإسترليني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار عند الساعة الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

واستقر الدولار في سوق المشير عند 4.02 دينار، فيما تم بيع اليورو بـ4.41 دينار، أما الذهب عيار 18 كسر فقد ظل عند مستوياته التي بدء بها صباح اليوم حيث بيع الغرام الواحد منه بـ135 دينارا.

أما العملات الأخرى، فسجلت أيضا استقرارا أمام الدينار باستثناء الجنيه الإسترليني الذي انخفض أمام الدينار بمقدار قرشين وتم بيعه في سوق المشير في طرابلس بـ5.14 دنانير، بينما حافظت الليرة التركية على مستوياتها عن 70 قرشا لليرة، بينما بيع الجنيه المصري 22 قرشا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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