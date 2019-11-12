استقرار الدينار والذهب.. وانخفاض الإسترليني

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار عند الساعة الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

واستقر الدولار في سوق المشير عند 4.02 دينار، فيما تم بيع اليورو بـ4.41 دينار، أما الذهب عيار 18 كسر فقد ظل عند مستوياته التي بدء بها صباح اليوم حيث بيع الغرام الواحد منه بـ135 دينارا.

أما العملات الأخرى، فسجلت أيضا استقرارا أمام الدينار باستثناء الجنيه الإسترليني الذي انخفض أمام الدينار بمقدار قرشين وتم بيعه في سوق المشير في طرابلس بـ5.14 دنانير، بينما حافظت الليرة التركية على مستوياتها عن 70 قرشا لليرة، بينما بيع الجنيه المصري 22 قرشا.

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