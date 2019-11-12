جوازات بنغازي تُعلّق العمل بعد طعن أحد موظفيها

أصدرت إدارة قسم الجوازات في بنغازي، اليوم الثلاثاء، تعليمات بإيقاف العمل في القسم بعد تعرض أحد الموظفين للطعن بسكين.

وقال المتحدث باسم قسم الجوازات بنغازي عماد العبيدي، إن التعليمات صدرت بتوقف التصوير إلى حين إشعار آخر تضامناً مع موظف الجوازات الرائد خالد العجيلي للطعن بسكين من أحد الخارجين عن القانون داخل مقر المصلحة أثناء يوم تصوير المرضى مساء أمس.

واضاف العبيدي أن مصلحة الجوازات شهدت المدة الماضية تحسنا في موضوع منظومة التصوير وتم فتح التصوير ثلاثة أيام من كل أسبوع للحالات المرضية في مصلحة الجوازات بنغازي.

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