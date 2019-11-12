مصلحة الآثار تؤكد أن أعمال الكتابة على جدران المواقع الأثرية “فعل متعمد”

أخبار ليبيا24

استنكرت مصلحة الآثار بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء أعمال الكتابة على جدران المواقع الأثرية وتحديدًا في مدينة شحات (قوريني).

وأكدت المصلحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن هذه التشويه والكتابات هي من فعل متعمد، مشيرة إلى أنه يبدو واضحًا من خلال اللون المستخدم وطريقة الخط والكتابة.

وأوضحت مصلحة الآثار بالحكومة الليبية أن هذا الأمر استفاد منه “الإعلام الضعيف” ووظفه للطعن في كفاءة مراقبة آثار شحات وجهاز الشرطة السياحية ومديرية أمن شحات التي أنشأت فرقة خاصة بحماية الآثار .

وشددت مصلحة الآثار على أن هذا العمل مقصود ومفتعل، مؤكدة أن الجهات المختصة ستباشر التحقيق مع كل من لة علاقة بالموضوع .

يشار إلى أن آثار مدينة شحات تشهد في السنوات الأخيرة أعمال تشويه وتخريب من الكتابات والحرق والجرف بوتيرة متصاعدة من قبل أشخاص لا يدركون القيمة الحقيقة لهذه الآثار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24