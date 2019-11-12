مشروع إعلاميون من أجل حقوق الإنسان يكرم عدد من الصحفيين

أقيم اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، حفل اختتام مشروع إعلاميون من أجل حقوق الإنسان.

وبينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه جرى خلال الحفل تكرم عدد من الإعلاميين الذين تناولت تقارير وأخبارهم الصحفية قضايا إنسانية وحقوقية من بينها قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمهاجرين واللاجئين والنازحين والمشردين داخليا ونبذ خطاب التحريض على العنف والكراهية.

وشارك في الحفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وجمعية لماذا أنا لحقوق المرأة، ورئيس مفوضية المجتمع المدني فاضل جبران كلمة المفوضية ، ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية وسيم البوراوي.

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