“الوفاق” تُخفض مرتبات كبار المسؤولين

قررت حكومة الوفاق تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة.

ونص القرار الذي صدر خلال اجتماع استثنائي عقد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الثلاثاء، على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات بنسبة 40%، وتخفيض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

وكلّف القرار وزارة المالية بتقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه.

واستعرض الاجتماع الذي خصص لبحث إعادة ضبط هيكلة بند مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، المعالجات الاقتصادية والتشريعية لخلفيات الموضوع والموازنة بين المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

وأقر المجلس بالتوازي مع الإجراءات السابقة، استكمال أعداد الدراسات والمعالجات الاستراتيجية التي تتولاها وزارة المالية، في شأن هيكلة وتوحيد جدول موحد منظم يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام.

كما تم التوجيه بالتواصل والتنسيق مع الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية باتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتباتها بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.

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