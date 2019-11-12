النايض: قبول الوفاق بمحاكمة سيف الإسلام خارج ليبيا خرق جديد للسيادة

ليبيا – أكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض على أن حكومة الوفاق في ختام الجلسة الاستماع الثالثة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن قضية سيف الإسلام معمر القذافي قد استكملت عار الإستهانة بالسيادة الوطنية الليبية وذلك بإعلان قبولها لمحاكمة القذافي خارج ليبيا.

النايض أشار في تصريح لصحيفة المرصد اليوم الثلاثاء بأن هذه الخطوة طامة اخرى تضاف إلى إعلان حكومة الوفاق عدم قبول شرعية برلمان ليبيا المنتخب من الشعب الليبي، وعدم قبولها قانون العفو العام الصادر عنه، والذي شكل بارقة أمل نحو المصالحة الوطنية والتسامح الإجتماعي.

وأضاف :” إن تجاهل القضاء الوطني وتدمير دائرة إختصاصه، وإزدراء المشرع المتخب الليبي وقوانينه، وتسليم أي مواطن ليبي أمرمستهجن ومرفوض“.

واختتم رئيس مجمع ليبيا للدراسات تصريحه قائلاً :” وليس كل ذلك بمستغرب من حكومة غير منتخبة استبدت بمصائر الليبيين وقوتهم لمدة فاقت الأربع سنوات دون ثقة البرلمان المنتخب ودون اداء اليمين الدستوري، وصدرت ضدها عشرات الأحكام القضائية الليبية تعاملت معها بكل إستكبار وصلف“.

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