تعليم الوفاق تجمد العمل بقرار إيقاف 805 مراقب تعليم ومدير مدرسة

أصدر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد قرارا يقضي بإيقاف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019 بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم للتحقيق الإداري لحين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كافة الإجراءات والآثار المترتبة عليه.

ونص القرار رقم 1154 لسنة 2019 على أنه يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وكان وزير التعليم السابق عثمان عبد الجليل أصدر القرار رقم 1128 لسنة 2019 والذي يقضي بإيقاف 805 مراقب تعليم ومدير مدرسة وإحالتهم للتحقيق بدعوى إغلاقهم المدارس أمام الطلاب.

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