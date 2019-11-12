هيئة كهرباء المؤقتة تنهي مشاكل كهرباء الساحل

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إن الهيئة أنهت مشاكل كهرباء الساحل.

وأكد خليفة أنه تم نقل المحول 220 على 30 كيلوفولت، من مخازن الشركة العامة للكهرباء في منطقة الكويفية ببنغازي إلى محطة سي منصور، وذلك بتوصيات من رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري، وبحضور ومتابعة المدير التنفيذي للشركة المهندس عوض البدري.

وتغذي المحطة رقعة جغرافية كبيرة تمتد من سيدي خليفة إلى منطقة توكرة، والتي تعاني من مشاكل في الشبكة، وتذبذب في التيار الكهربائي، حيث ستنتهي كافة مشاكل الكهرباء في تلك المناطق المذكورة مع وصول المحول وتركيبه.

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