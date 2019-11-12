قرب انتهاء مشاكل تذبذب الكهرباء بمناطق الساحل في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة نقل المحول (220/ 30 kv) من مخازن الشركة العامة للكهرباء في منطقة الكويفيه إلى محطة سي منصور شرق بنغازي .

الهيئة أوضحت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك اليوم الثلاثاء أن هذه المحطة تغذي رقعة جغرافية كبيرة وبالتحديد المنطقة الممتدة من سيدي خليفة إلى منطقة توكرة والتي تعاني من مشاكل في الشبكة وتذبذب في التيار الكهربائي .

وكشفت الهيئة أنه مع وصول هذا المحول وتركيبه ستنتهي كافة مشاكل الكهرباء في تلك المناطق المذكورة .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي من ضمن اهتمامات الإدارة التنفيذية والمنبثقة عن هيئة كهرباء المؤقتة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي .

يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على توصيات رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري، وحضور ومتابعة المدير التنفيذي للشركة المهندس عوض البدري .

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