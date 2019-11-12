إجراء 19 عملية تفتيت حصى بالموجات الصادمة بمركز طبرق الطبي

كشفت إدارة مركز طبرق الطبي، عن إجراء عدد ( 19 ) عملية تفتيت حصى بالموجات الصادمة بالمركز.

وقال المكتب الإعلام بالمركز إن العمليات جاءت ضمن توطين العلاج داخل ليبيا، بإجراء عمليات في قسم جراحة المسالك البولية بالمركز.

وأكد المكتب الإعلام تواصل لجنة العلاج المركزية بالمركز عملها، بدعم من وزارة الصحة في الحكومة الليبية وبإشراف رئيس اللجنة العلاج بالمركز الدكتور فرج الجالي، في إجراء عمليات جراحيّة بمختلف التّخصصات الدّقيقة، وذلك على أيدي أطباء متخصّصين ليبيين من داخل مركز طبرق الطبي وخارجه.

وقد أجرى قسم جراحة المسالك البولية بلجنة العلاج المركزية طبرق، عدد “19” عملية تفتيت الحصى بالموجات الصادمة، بمصحة الحكيم طبرق خلال هذه الأيام، وذلك في إطار التعاون بين اللجنة ومصحة الحكيم، للوقاية في توطين العلاج بالداخل، وكانت العمليات تحت متابعة رئيس قسم جراحة المسالك الدكتور غريب مراجع غريب

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