الرقابة الإدارية توقف التعامل مع جميع شحنات شركة “تكسوفارما” لتصنيع الأدوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف التعامل مع شركة “تكسوفارما” والتحفظ على الأدوية المستجلبة من إحدى الشركات الليبية .

وألزمت الهيئة في خطاب لها الجهات الخاضعة لرقابتها التحفظ على جميع الشحنات إلى حين انتهاء الهيئة من إجراءات البحث والتحقيق في القضية رقم 19 لسنة 2019، المتعلق موضوعها بتقرير لجنة تقييم المصادر بإدارة الأمن الاقتصادي حول الأدوية الهندية المزورة الموردة من قبل هذه الشركة بحسب خطاب الهيئة .

الهيئة أكدت في خطابها بأنها ماضية ومستمرة وجاهزة للتصدي لأي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطن .

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