المؤتمر العلمي الأول عزم لريادة الأعمال في العجيلات

نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في العجيلات، المؤتمر العلمي الأول (عزم لريادة الأعمال)، تحت شعار “المشروعات الصغرى والمتوسطة دعامة لتنمية الاقتصاد الوطني”.

المؤتمر الذي نظم برعاية المجلس المحلي بالعجيلات، طرحت فيه العديد من الورقات البحثية حول ريادة الأعمال ومتطلبات المستقبل، ورأس المال الفكري وتحديات التمويل، إضافة إلى المحاسبة والتقنيات الحديثة، وواقع تمويل المؤسسات الصغيرة.

حيث حضر المؤتمر عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، من خبراء ورجال أعمال، إلى جانب طلبة كلية الاقتصاد بالعجيلات.

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