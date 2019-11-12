صندوق الضمان الاجتماعي يطلق نظاما إلكترونيا جديدا تحت شعار كبسة زر

تحت شعار “كبسة زر”، شرع صندوق الضمان الاجتماعي في إطلاق نظام إلكتروني جديد، يمكن المشمولين بالضمان من إتمام إجراءات ربط المعاش الضماني، وإنهاء مسألة تأخر ربط المعاشات التي كان يشكو منها المراجعون.

وأوضح مدير إدارة الدعم الفني بصندوق الضمان الاجتماعي علي الحاسي لقناتنا، أن المشروع الاستراتيجي الجديد سيستهل بافتتاح قرابة مليوني حساب شخصي للمضمونين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي تحت مسمى الحساب الضماني، وذلك على غرار الحساب المصرفي.

الحاسي قال إن الحساب الضماني المستحدث سيتم فيه تدوين البيانات الشخصية للمضمونين، وذلك بهدف معرفة تسلسل الوعاء الضماني لكل منهم بصفة مستقلة.

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