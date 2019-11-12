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صندوق الضمان الاجتماعي يطلق نظاما إلكترونيا جديدا تحت شعار كبسة زر

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تحت شعار “كبسة زر”، شرع صندوق الضمان الاجتماعي في إطلاق نظام إلكتروني جديد، يمكن المشمولين بالضمان من إتمام إجراءات ربط المعاش الضماني، وإنهاء مسألة تأخر ربط المعاشات التي كان يشكو منها المراجعون.

وأوضح مدير إدارة الدعم الفني بصندوق الضمان الاجتماعي علي الحاسي لقناتنا، أن المشروع الاستراتيجي الجديد سيستهل بافتتاح قرابة مليوني حساب شخصي للمضمونين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي تحت مسمى الحساب الضماني، وذلك على غرار الحساب المصرفي.

الحاسي قال إن الحساب الضماني المستحدث سيتم فيه تدوين البيانات الشخصية للمضمونين، وذلك بهدف معرفة تسلسل الوعاء الضماني لكل منهم بصفة مستقلة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لا كبسة زز ولا هم يحزنون ……!!!! أخدموا زي الناس وإلا سيتم فصل كل الموظفين والموظفات بسبب الاستهتار والتلاعب بأأرزاق المواطنين والمتقاعدين ……
    ضروري يتم التحقيق وزيارة ميدانية لمكاتب الضمان وحصر القوائم والموظفين والموظفات في اسرع وقت .. يجب التبليغ

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