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المؤقتة تنفي تصدع جسر “وادي الكوف” وتناقش آلية صيانة الجسور بشرق البلاد  

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان نفت مصلحة الطرق والجسور بالهيأة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة وجود أي تصدعات في جسر وادي الكوف، مؤكدة أن حالته الفنية جيدة. وأوضحت المصلحة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” أمس الاثنين، أن مهندسو المصلحة زاروا الجسر للاطمئنان على حالته الإنشائية، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية انهياره. وأوضحت المصلحة أن الصورة المتداولة …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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