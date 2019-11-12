طرابلس-العنوان أعلن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، موافقته على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة. وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام 2019 برئاسة فائز السراج على أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة …
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صحيفة العنوان الليبية
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