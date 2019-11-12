اخبار ليبيا الان

تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان أعلن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، موافقته على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة. وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام 2019 برئاسة فائز السراج على أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك