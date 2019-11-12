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عماري زايد يوقف العمل بقرارات “عبدالجيل” بإيقاف مرتبات وإحالة موظفين للتحقيق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان أوقف وزير تعليم الوفاق المكلف “محمد عماري زايد” العمل بقرارات سلفه المستقيل عثمان عبدالجليل القاضية بإيقاف مرتبات عاملين وإعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم وإحالة آخرين للتحقيق. وبناء على القرار رقم (1152) لسنة 2019 الصادر عن العماري يتم إيقاف العمل بالقرار رقم (1114) لسنة 2019 بشأن إعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم إلى حين انتهاء الأجهزة …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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