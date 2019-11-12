عماري زايد يوقف العمل بقرارات “عبدالجيل” بإيقاف مرتبات وإحالة موظفين للتحقيق

طرابلس-العنوان أوقف وزير تعليم الوفاق المكلف “محمد عماري زايد” العمل بقرارات سلفه المستقيل عثمان عبدالجليل القاضية بإيقاف مرتبات عاملين وإعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم وإحالة آخرين للتحقيق. وبناء على القرار رقم (1152) لسنة 2019 الصادر عن العماري يتم إيقاف العمل بالقرار رقم (1114) لسنة 2019 بشأن إعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم إلى حين انتهاء الأجهزة …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
المؤقتة تنفي تصدع جسر “وادي الكوف” وتناقش آلية صيانة الجسور بشرق البلاد
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
الاتحاد الليبي للمنظمات البيئية يُحذر من خطورة جلب محارق خاصة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
لافتًا أنه لم يصدر من جهة قضائية .. وزير عدل الوفاق يتلاعب ببنود قانون العفو بحق سيف الإسلام
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك