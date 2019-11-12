كهرباء المؤقتة تعلن حل مشاكل شبكة الساحل

العنوان_بنغازي قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إن الهيئة أنهت مشاكل كهرباء الساحل. وأكد خليفة أنه تم نقل المحول 220 على 30 كيلوفولت، من مخازن الشركة العامة للكهرباء في منطقة الكويفية ببنغازي إلى محطة سي منصور، وذلك بتوصيات من رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري، وبحضور ومتابعة المدير التنفيذي للشركة …

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