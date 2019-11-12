الورفلي يرمي الكُرة بملعب المعلمين.. ويحملهم المسؤولية

اتهم المكلف بملف اعتصام المعلمين بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بلعيد الورفلي، نقابة المعلمين بتأجيج الوضع في ليبيا، محملا المعلمين مسؤولية ضياع مستقبل جيل كامل من الطلبة في أرجاء ليبيا.

وقال الورفلي في مداخلة لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، إن اعتصام المعلمين مسألة أمن قومي وبات يهدد الوطن، مضيفا أن أعلى سلطة في البلاد متمثلة في رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة خاصة للتفاوض مع المعلمين لإنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة.

وأضاف الورفلي أن الحكومة المؤقتة لا تملك أي إمكانيات لتنفيذ القرار رقم 4 الصادر عن مجلس النواب لسنة 2018 والقاضي بزيادة مرتبات المعلمين والتي توقع أن تصل كلفتها إلى ملياري دينار ليبيا، محملاً المسؤولية للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس مسؤولية تنفيذ قرار الزيادة.

وأشار إلى أن نقابة المعلمين أغلقت الباب أمام كافة الحلول التي عرضتها الحكومة المؤقتة مراراً وتكراراً لإنهاء الاعتصام، مضيفاً أن وزارة التعليم تعمل كخلية نحل لتوفير مطالب المعلمين وأبرزها التأمين الطبي الذي أكد أن الوزارة ستتلقى عروضا من شركات التأمين في ليبيا لتوفير التأمين الصحي لكافة معلمي البلاد، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

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