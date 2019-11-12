النف: متمسكون بالمطالب.. والورفلي يُعرقل الاتفاق

شدد النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف على تمسك المعلمين بمطالبهم واستمرار الاعتصام وإغلاق المدارس في ليبيا بحال عدم الاستجابة لمطالبهم.

واتهم النف في مداخلة لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، وزارة تعليم المؤقتة بعدم الجدية في التعامل مع اعتصام المعلمين، في رده على المكلف بملف اعتصام المعلمين بوزارة تعليم المؤقتة بلعيد الورفلي، متهماً إياه بالوقوف “حجر عثرة” أمام الاستمرار في الاتفاق بين مجلس النواب والنقابة.

وأضاف النف أن حكومة الوفاق في حوار إيجابي مع ممثلي النقابة لمحاولة الوصول إلى حل لتلبية مطالب المعلمين واستئناف الدراسة في كافة أنحاء ليبيا، مطالباً الحكومة بتنفيذ المطالب على أرض الواقع.

ورأى النف أن اعتذار وزير التعليم المكلف من المجلس الرئاسي محمد عماري واجتماعه مع مراقبي وممثلي النقابات، خطوة صحيحة في اتجاه تنفيذ مطالب المعلمين وإنهاء الاعتصام.

وأشار إلى أن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة متورطة في ضياع مليار و750 مليون دينار من الميزانية العامة بشكل غامض في ظل إعلانها عن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2018.

واتهم النقيب العام لمعلمي ليبيا، سياسيي ليبيا بأنهم استغلوا الوطن ومقدراته، مؤكدا أن المعلمين يملكون الوطنية ولن يتنازلوا عن مطالبهم.

وأعلن النف عن ملتقى وطني لنقابة المعلمين في ليبيا تحتضنه مدينة إجدابيا في 16 و17 نوفمبر الجاري لتوحيد صف معلمي ليبيا والخروج بمعطيات تساهم في تطوير التعليم في ليبيا وهو الأول من نوعه لما يقارب العقد من الزمن.

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