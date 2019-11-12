النايض: قبول الوفاق بمحاكمة سيف الإسلام خارج ليبيا خرق جديد للسيادة الليبية

أكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، أن حكومة الوفاق قد استكملت عار الاستهانة بالسيادة الوطنية الليبية، بإعلان قبولها محاكمة سيف الإسلام القذافي خارج ليبيا، وذلك في ختام جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن قضية القذافي.

النايض أشار في تصريح لصحيفة المرصد اليوم، إلى أن هذه الخطوة طامة أخرى تضاف إلى إعلان حكومة الوفاق عدم قبول شرعية برلمان ليبيا المنتخب من الشعب، وعدم قبولها قانون العفو العام الصادر عنه، والذي شكل بارقة أمل نحو المصالحة الوطنية والتسامح الاجتماعي، مضيفا أن تجاهل القضاء الوطني وتدمير دائرة اختصاصه، وازدراء المشرع المنتخب الليبي وقوانينه، وتسليم أي مواطن ليبي، أمر مستهجن ومرفوض.

واختتم النايض قوله بأن كل ذلك ليس مستغربا من حكومة غير منتخبة، استبدت بمصائر الليبيين وقوتهم لمدة فاقت الأربع سنوات، دون ثقة البرلمان المنتخب ودون أداء اليمين الدستوري، وصدرت ضدها عشرات الأحكام القضائية الليبية، والتي تعاملت معها بكل استكبار وصلف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا