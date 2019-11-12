رغم موافقة الرئاسي..الكبير يرفض إتمام توريد حافلات نقل جماعي لزليتن

أبدى عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي، استغرابه من رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إتمام توريد 31 حافلة للنقل الجماعي لبلدية زليتن.

وخلال مقابلة أجراها معه المكتب الاعلامي بالبلدية ــ سيتم بثها قريباً، أشار احمادي إلى موافقة رئيس المجلس الرئاسي وقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 1693 لسنة 2018، بالموافقة على تأسيس شركة للنقل الجماعي، وفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل “فيس بوك”.

وأضاف عميد البادية أن بلدية زليتن من أول البلديات التي قدمت عرضها بخصوص توريد حافلات للنقل الجماعي في ظل تزايد الكثافة السكانية التي تصل إلى مايقارب الـ300 ألف نسمة وصعوبة تنقل الطلبة داخل البلدية إلى كلياتهم ومدارسهم، وفقا لقوله.

ونوه المنشور إلى أنه قد تم تأسيس شركة للنقل الجماعي وتم تحديد محطة الحافلات الرئيسية وخطوط النقل لمختلف مناطق البلدية .

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