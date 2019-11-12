بلدية زليتن تبدي إستغرابها من رفض الصديق الكبير إتمام توريد 31 حافلة للنقل الجماعي للمدينة

ليبيا – أبدى عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي استغرابه من رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي اتمام توريد 31 حافلة للنقل الجماعي لبلدية زليتن رغم موافقة رئيس المجلس الرئاسي بقرار المجلس رقم 1693 لسنة 2018 بالموافقة على تأسيس شركة للنقل الجماعي.



عميد البلدية أشار خلال مقابلة أجراها معه المكتب الاعلامي التابع للبلدية إلى أنهم من أول البلديات التي قدمت عرضها بخصوص توريد حافلات للنقل الجماعي في ظل تزايد الكثافة السكانية التي تصل إلى مايقارب الـ300 ألف نسمة وصعوبة تنقل الطلبة لكلياتهم ومدارسهم.

يشار إلى أنه قد تم تأسيس شركة للنقل الجماعي وتم تحديد محطة الحافلات الرئيسية وخطوط النقل لمختلف مناطق البلدية.

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