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جماعة الاخوان: للأسف الدول الغربية لا ترى استقرار لبلادنا إلا من خلال المؤسسات العسكرية

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين أن القائد العام للجيش المشير حفتر يحاول التناغم مع ما يدار من قبل القوى العظمى حول القضية الليبية خاصة أن مؤتمر برلين يعتبر نقطة أخرى من النقاط التي تحاول فيها القوى الدولية لملمة أو محاولة صياغة رؤيا موحدة حول القضية الليبية.

الجازوي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن القوى الكبرى تبحث عن شريك قوي لصناعة معادلة الحكم في ليبيا.

وتابع مضيفاً:” عندما كنا نتسائل مع بعض السفراء ما هي مواصفات الشريك القوي كانت النقطة بابتسامة تغلف ورائها  المناورات أن هي المؤسسة العسكرية وللأسف هذه نظرة الدول الغربية لدولنا فهي لا ترى استقرار إلا من خلال المؤسسات العسكرية وسيطرتها على المؤسسات الأخرى في الدولة، المؤسسات العسكرية و سيطرتها لم تنتج لنا دول تلبي طموحات الشعوب بل ترك بلادنا في هذه الحالة فهم يريدون ان يصدروا لنا حاكم عسكري يعيد عهد الحكم السابق”.

ويرى أن تناغم “حفتر” مع ما تقدمه الدول الغربية في الفترة القادمة يدل على وجود حل سياسي سيتم التسويق له في هذه المرحلة مع العلم أن الحل السياسي إن كان خلفه سيطرة المؤسسة العسكرية لن يكون حل سياسي بحسب تعبيره.

كما زعم أن حفتر لا يتصرف بمحض إرادته وليس لديه مشروع سياسي أو إقتصادي كما يسوق له البعض فكل ما يريده هو السيطرة على ليبيا وإقصاء الحالة المدنية بالإضافة لتعطيل كافة القوانين المدنية و الحكم الفردي وفقاً لقوله.

وإستطرد حديثه:” ما دعاه لهذا التصرف أو بعض الحلفاء للتخلي عنه بهذه الصورة هو تغير المشهد الداخلي بعد 4-4 واجتماع أعضاء من البرلمان في طرابلس قد غير المعادلة السياسية والأوراق لدى المجرم و الدول الداعمة له، منذ أن بدأت هذه القوة والأمم المتحدة تشعر أن هناك عدد أكبر من النواب بدأوا يعلنون معارضتهم ومدافعتهم لإقامة الدولة العسكرية و بدأ حلفاء المجرم البحث عن تسويق لحل سياسي لكي لا تضيع منهم كل الأطراف”.

أما بالنسبة للإجتماعات التي عقدت في مصر إعتقد الجازوي أن جمهورية مصر أرادت من خلالها إظهار أن المؤسسة التشريعية رهينة لها وبانها داعمة لهذا المشروع أي أن المشروع مدعوم من البرلمان الجهة المنتخبة من الشعب مما يعني تأييد الشعب للخيار العسكري على حد زعمه.

وبيّن أنه ببقاء مجموعة من النواب و اجتماعهم في طرابلس وإتصالاتهم مع كافة الدول بالإضافة لرفع صوتهم لمعارضة ما وصفه بـ”الحل العسكري” بدأت الأوراق في المشهد تتغير.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ألمانيا – ليست لها اي مشور سياسي في العملية الإدارية – فقط تعتبر شريك استراتيجي في دعم الصناعة وتطوير بعض التقنيات الصناعية في ليبيا – ومصر تحاول الزج بنفسها في الوضع الليبي فقط لاقتناص فرص موضوع البناء لدعم شركات البناء المصرية والتي معظمها ملك لضباط الجيش المصري – ..!!!
    لا اعتقد ان الليبيين يوافقون على بناء دولتهم من طرف الجيش المصري – فعندها ستصبح البلاد مملوكة للمصريين ولا يستطيع الليبيين عقد اي اتفاق اقتصادي مع دول صناعية اجنبية ربما تكون لها كفاءات أفضل من اي أطراف اخرى – في عملية بتاء الدولة من ناحية الجودة والوقت والاهداف المستقبلية
    من الأرجح على الادارة الليبية الاجتماع بالمهندسين والتقنيين والانشاءيين الليبيين والخريجين والأساتذة والحرفيين في اجتماع علمي داخل ليبيا – ومعرفة الوقت اللازم لوضع الأسس الصحيحة والاستفادة من عاءدات النفط في عملية البناء بشكل عالي الجودة وبتأمين على مدى طويل .
    وعدم التلاعب بالاموال والاكثار من الغوغاءية السياسية والعسكرية لاختصار الوقت اذا كُنتُم فعلا تريدون بناء ما هدمته قرارات غبية سببت في ضياع الوقت والجهد ….!!!
    انا عملية الحكم – فمن الأفضل إلغاء الحكم النيابي – الذي لا يعبر عن رأي المواطن البسيط – ولا يخدم مصالحه – وتعميم موتمر البلديات بالحضور الشخصي لفءات المجتمع المدني – ووضع. بنود تعبر عن الخطة المستقبلية التي تدرس احتياجات المناطق والبلديات في الفروع المختلفة .
    سواء الصيانة او نقص الدعم الزراعي – الادارات الصحية – المنشءاات الصناعية – المؤسسات التعليمية – مكاتب الخدمات العامة .

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  • Ya stupid!! It is not Hafter only. It is all the vivid FALCONS (BRAVE) from all Libya. No one trusts the SEWAGE RATS ( brothers of Drucculas ) since they love destruction & blood. Who has made a failed state since 2011? Look at Benghazi and Derna now ya FAT RAT & a gangster.

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  • لو ان المصريين يريدون استخدام الجيش في عملية البناء فلماذا لا يتجهون لبناء سوريا مثلا ..؟!! لماذا يركزون على ليبيا …!

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