السراج يبحث مع صنع الله خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوضع العام لقطاع النفط والغاز وخطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير كما تم استعراض ما تم إنجازه في قطاع الغاز حيث بدء حقل الفارغ المرحلة الثانية من الإنتاج.

وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز حيث أكد السراج على تذليل هذه الصعوبات دعما للاقتصاد الوطني الذي يعد النفط شريانه الرئيسي.

وتطرق الاجتماع للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة لتحقيق مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

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