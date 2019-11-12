“مشاكل النفط والغاز” تجمع السراج وصنع الله

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الثلاثاء، ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز.

وقال السراج خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، إن العمل على تذليل هذه الصعوبات يأتي دعما للاقتصاد الوطني الذي يعد النفط شريانه الرئيسي.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج فقد تناول الاجتماع الوضع العام لقطاع النفط والغاز، وخطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، كما تم استعراض ما تم إنجازه في قطاع الغاز، حيث بدء حقل الفارغ المرحلة الثانية من الإنتاج.

وتطرق الاجتماع للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة لتحقيق مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

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