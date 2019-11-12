الرقابة الإدارية توقف 9581 موظفاً عن العمل ثبت لديهم حالة الإزدواجية في صرف المرتبات

ليبيا – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء إيقاف 9581 موظفا عن العمل ممن ثبت لديهم حالة الإزداوجية في صرف المرتبات من الخزانة العامة.

الهيئة طالبت في خطاب موجه إلى وزير المالية والتخطيط والذي تلقت المرصد نسخة منه بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإسترجاع ماتم صرفه دون وجه حق.

وأشارت الهيئة في خطابها إلى قراراها رقم 72 لعام 2018 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها تتولى متابعة حالة الإزدواجية في صرف المرتبات من الخزانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك االمركزي البيضاء.

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