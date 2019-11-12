بورقعة يبحث مع مسؤولي الجهات الأمنية في طبرق تأمين منطقة البطنان

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي الجهات الأمنية ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق سبل تأمين منطقة البطنان بشكل أوسع ومساعدة اللجنة الأمنية ودعمها في مهمة إزالة العشوائيات ومحاربة الظواهر السلبية بالمنطقة.

وأكد المكتب الإعلامي للمنطقة لـ«بوابة الوسط» إن منطقة طبرق العسكرية «تسعى لتأمين منطقة البطنان بالكامل والممتدة من إمساعد إلى مرتوبة حتى الجغبوب بالتنسيق مع مدراء الأمن بهذه المناطق ووضع خطة لمحاربة كافة الظواهر السلبية بالمنطقة من تجارة البشر والمخدرات وغيرها».

وأضاف المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية أن الاجتماع الموسع جرى خلاله التطرق للتعديات على المقار الحكومية ومحاولة إخلاءها بالتنسيق مع الحكماء والأعيان ودعوة المواطنين التعاون مع الجهات الأمنية.

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