إغلاق مقر مصلحة الجوازات ببنغازي بعد طعن أحد موظفيها

أعلنت إدارة مصلحة الجوازات والجنسية ببنغازي التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مقرها وتعليق العمل في قسم الجوازات بعد تعرض أحد موظفها للطعن بسكين على يد أحد الخارجين على القانون.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجوازات، عماد العبيدي، إن الإدارة أصدرت تعليمات بتعليق العمل تضامناً مع الزميل الرائد خالد العجيلي للطعن بسكين من أحد الخارجين عن القانون داخل مقر المصلحة أثناء يوم تصوير المرضى مساء أمس.

وأضاف “العبيدي”، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مصلحة الجوازات شهدت المدة الماضية تحسنا في موضوع منظومة التصوير وتم فتح التصوير ثلاثة أيام من كل أسبوع للحالات المرضية في مصلحة الجوازات بنغازي.

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