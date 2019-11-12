إدارة مطار بنينا تعلن تعليق الاعتصام

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي الثلاثاء، تعليق اعتصام الإدارة وكافة أقسامها والعودة للعمل ابتداء من اليوم.

وقالت إدارة المطار بصفحتها في “فيسبوك”، إن قرار تعليق الاعتصام جاء بناء على الوعود المقدمة من رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، بحل المشاكل وتلبية المطالب.

يذكر أن موظفي المطار كانوا قد أعلنوا تعليق العمل في جميع أقسام العاملة في المطار والتابعة للإدارة ابتداء من يوم الإثنين، موضحين في بيان أن هذه الخطوة جاءت لعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي إدارة المطار بشأن تدخل القيادة العامة للقوات المسلحة في حفظ الأمن ومنع الخروقات الأمنية والتجاوزات في داخل المطار.

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