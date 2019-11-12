إجلاء 480 سودانيا من العالقين بمناطق الاشتباكات في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية السودانية إجلاء 480 سودانيا من ليبيا.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية محلية، بأن عمليات الإجلاء تمت بالتنسيق بين سفارة السودان في طرابلس ومنظمة الهجرة الدولية.

وقالت الخارجية السودانية، إن هذه الرحلة هي الخامسة التي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها السفارة لإجلاء السودانيين العالقين في مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.

يُشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت أنها تعتزم ترحيل قرابة 10000 مهاجر غير قانوني من ليبيا، يحمل غالبيتهم الجنسيات الأفريقية، بحلول نهاية عام 2019.

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