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بعد تفاقم الأزمة.. شحنة وقود تصل الجفرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد تفاقم أزمة الوقود خلال الأسبوعين الماضيين في محطات بلدية الجفرة وحصول نقص حاد في الوقود (البنزين والديزل)، وصلت مساء الثلاثاء شحنة من الوقود إلى المحطة الداخلية بهون.

وتتكون الشحنة من ثلاثة صهاريج محملة بالبنزين وأخرى بالديزل قادمة من المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس لجنة أزمة الوقود ببلدية الجفرة الدكتور توفيق عجيلي، أن توزيع الوقود بالمحطة الداخلية يبدأ الأربعاء في تمام الساعة 08:30 صباحا مع العلم بأن الفترة الزمنية المحددة للنساء وكبار السن هي من الساعة 17:00 حتى الساعة 18:00 من نفس اليوم.

وأكد عجيلي لجميع المواطنين في بلدية الجفرة بأن الوقود سيصل تباعاً لباقي المحطات وخاصة التابعة لشركة نفط ليبيا خلال اليومين المقبلين وستصل إلى كافة المحطات بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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