تخريج دفعتين من معهد تدريب الأمن في بنغازي (صور)

شهد معهد تدريب الأمن المركزي راس المنقار في مدينة بنغازي احتفالا بتخريج الدفعتين 64 و65 لصالح مديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للأمن المركزي.

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، فقد تخلل الحفل عرض للكراديس من مسير واستعراض للقوة وتقديم خريجين فقرات وعرض الدفاع عن النفس، واللياقة البدنية، كما تم تقديم فقرات عسكرية مُختلفة، عكست المهارات العالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، من أهمها عرض فقرة المداهمات.

وتم تكريم العشرة الأوائل لتميزهم في الأداء العسكري والتعبير عن الذات والانضباط العسكري، كما قدم مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز درع الوفاء لوزير الداخلية على جهوده الملموسة في تقديم الدعم للمديرية ونجاح العمل الأمني.

وشمل تدريب الدفعتين على غرس قيم الانتماء للوطن، والمساهمة في خدمة المجتمع، والمهارات القيادية، وتعزيز الثقة لديهم، والقدرة على التأقلم مع الانضباط الذي ينعكس على سلوكهم اليومي، ومعايشة حياة العسكرية والاطلاع على طبيعة عمل الشرطي.

وحضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وعدد من مديري الأمن والإدارات وضباط وزارة الداخلية وقيادات من الجيش الوطني وأولياء أمور الخريجين.

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