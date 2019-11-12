عماري يوقف قرارات عبدالجليل الأخيرة

أوقف وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق محمد عماري، الثلاثاء، القرارات الأخيرة التي أصدرها الوزير السابق عثمان عبد الجليل، قبيل استقالته.

حيث قرر عماري إيقاف قرار وقف مرتبات عدد من العاملين، وقرار إعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم، إضافة إلى قرار إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري.

وكان عبدالجليل قرر قبل استقالته بأيام قليلة إيقاف مرتبات 153 ألف موظف بحجة عدم توفر وثائق لهم، وإعفاء عدد من مراقبي خدمات التعليم، وإيقاف 805 موظفين بالوزارة بينهم مراقبو تعليم ومديرو مدارس، عن العمل وأحالهم على التحقيق الإداري بسبب إضرابهم عن العمل، وإحالة كل من تثبت إدانته بإغلاق المدارس إلى مكتب النائب العام.

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