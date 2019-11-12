المفوضية الأوروبية توضح حقيقة وصف ليبيا بـ«مرفأ آمن» لإنزال المهاجرين

نفت ناطقة بإسم المفوضية الاوروبية وصف ليبيا بـ«المرفأ الآمن» لإنزال المهاجرين المنقذين بمياه المتوسط، وذلك في رد على سؤال حول إتفاقية بين السلطات المالطية وحكومة الوفاق تقتضي بإعتراض عناصر خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين المتوجهة إلى مالطا وإعادتها إلى ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» مينا أندرييفا قولها «لقد رأينا التقارير ولكن لا نمتلك تفاصيل بشأنها وبالتالي ليس لدينا أي تعليق على هذا الموضوع». وأردفت «لا يمكنني التعليق على شيء لم يتم تأكيده، ينبغي توجيه السؤال إلى مالطا». وكانت صحيفة (تايمز أوف مالطا) قد تحدثت عن هذه «الإتفاقية السرية» بين طرابلس وفاليتا، والتي نفتها السفارة الليبية لدى مالطا الإثنين.

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وفي أكتوبر الماضي، نفت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، وجود أي خطط لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين، مشيرة إلى أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية لا تستطيع التدخل خارج حدود الاتحاد، إلا في حال وجود اتفاقية مع دولة ما.

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