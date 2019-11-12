“طبرق الطبي”: إجراء 19 عملية تفتيت حصى بالموجات الصادمة

أعلن مركز طبرق الطبي، إجراء قسم جراحة المسالك البولية بلجنة العلاج المركزية طبرق، 19 عملية تفتيت حصى بالموجات الصادمة، وذلك ضمن توطين العلاج داخل ليبيا.

وقال المركز في بيان، إن لجنة العلاج المركزية فيه وبدعم من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، وبإشراف رئيس اللجنة الدكتور فرج الجالي، تواصل إجراء عمليات جراحيّة بمختلف التّخصصات الدّقيقة على أيدي أطباء متخصّصين ليبيين من داخل المركز ومن خارجه.

ولفت المركز إلى أن القسم أجرى هذه العمليات بمصحة الحكيم طبرق خلال هذه الأيام، وذلك في إطار التعاون بين اللجنة والمصحة في إطار توطين العلاج بالداخل، مشيرا إلى أن العمليات كانت تحت متابعة رئيس قسم جراحة المسالك الدكتور غريب مراجع غريب.

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