“يونيسف”: حماية أطفال ليبيا من أهم أولوياتنا

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الخاص في ليبيا عبدالرحمن الغندور، إن تطوير وتعزيز حماية الأطفال في ليبيا من أهم أولويات المنظمة إيمانا منها ببناء نظم عادلة وشاملة توفر حماية أكثر وأفضل لكافة أطفال ليبيا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول خطة العمل لوحدة حماية الأسرة والطفل بالتعاون بين “يونيسف” ومكتب حماية الطفل والاسرة بوزارة الداخلية، عقدت بمدينة الحمامات التونسية، الثلاثاء.

وحضر الورشة التي تستمر 3 أيام ممثل المنظمة في ليبيا، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة داخلية الوفاق مقدم زينب مهذب، وعدد من أعضاء المكتب وعدد من رؤساء أقسام مكتب حماية الطفل والأسرة التابع لمكتب وزير الداخلية.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”فقد ثمن مدير المنظمة قرار إنشاء مكتب لحماية الطفل والأسرة لحماية شريحة الأطفال من كافة الظواهر السلبية التي تواجههم داخل أسرهم وخارجها، وتطرق إلى اتفاقية حقوق الطفل والتي سيتم الاحتفال بها في 20 نوفمبر الجاري في ذكراها الـ30 والتي صادقت عليها ليبيا.

من جهتها أعطت المختصة والمهتمة بشؤون الطفل والأسرة بمنظمة يونيسف سيما روس شرحاً مفصلا حول بنود وجدول أعمال هذه الورشة التي ستخرج بتوصيات ومخرجات قابلة للنقاش والتنفيذ.

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