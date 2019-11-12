“التجاري طبرق” يبدأ باستلام طلبات “النقد الأجنبي”

بعد الانتهاء من كافة الأمور التقنية، شرع فرع مصرف التجاري الوطني في طبرق الأربعاء في استلام طلبات معاملات مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للفرد .

وقال رئيس لجنة أرباب الأسر في المصرف فتحي الجراري في تصريح خاص لقناة “218”، إن الراغبين في التقدم عليهم إيداع قيمة قدرها 37300 دينار في حساباتهم.

من جهته، كشف مدير فرع مصرف التجاري قاسم مسعود لـ”218″ أن لجنة مخصصات أرباب الأسر تمكنت من إصدار 9 آلاف بطاقة منذ أغسطس الماضي، منوها بأن إدارة الفرع تمكنت من إصدار 19 ألف بطاقة للنقد الأجنبي لمخصصات الأفراد من فئة بلاتينيوم.

وأوضح مسعود أن ادارة المصرف عملت على إطلاق بطاقة جديدة اسمها “العالمية” خصصت للمستفيدين من النقد الأجنبي عن فئة الأغراض الشخصية

وساهمت مخصصات أرباب الأسر ومبيعات النقد الأجنبي في توفير سيولة نقدية للمصارف نتيجة عمليات الإيداع في خزائن المصارف مقابل حصولهم على الدولار.

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