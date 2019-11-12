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وزير عدل الوفاق يدعو لمحاكمة سيف الإسلام القذافي بالجنايات الدولية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حضر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، جلسات دائرة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية، والتي عقدت جلساتها يومي الاثنين و الثلاثاء الموافق 11, 12 من نوفمبر الجاري، والتي تنظر في الطعن المقدم من فريق دفاع سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ضد حكم الدائرة التمهيدية بالمحكمة بشأن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بنظر القضية. 

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة عدل الوفاق على موقع التواصل “فيس بوك”، قدّم لملوم كلمة أمام هيئة المحكمة، أشار خلالها إلى ما أسماه “رغبة القضاء الليبي في القيام بدوره في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا و معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات”، مؤكدا عدم اعتدادهم بسريان قانون العفو الصادر من مجلس النواب على سيف الإسلام القذافي، وأن الدعوى الجنائية المقيدة ضده والمنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس تدلل على ذلك، بحسب قوله. 

وتكفل وزير عدل الوفاق نيابة عن محكمة الجنايات الدولية، في بيان الأسانيد و الردود القانونية حول ما دفع به محامو سيف الإسلام القذافي بعدم اختصاص المحكمة الدولية بمحاكمته، و ذلك لشموله بقانون العفو رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باهى وانت من يحاكمك يا لملوم يانصاب تدعى انك وزير عدل وانت مخالف للشرعية والقانون انت نبت شيطانى جئت من خلال حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب طبقا لاتفاق الصخيرات والمفروض قبل نيل الثقة من النواب ان ترشح بقرار من جميع اعضاء المجلس الرئاسى بالتوافق وهذا لم يحدث فمن يحاكمك بتهمة النصب والاحتيال واين العدل فى طرابلس بعد ان تم تهريب قاتل البكوش علنا فى الشارع واين العدالة ولا احج يستطيع القبض على ابودراع الذى هدد وزير مالية الوفاق الغيﻻ شرعية بالقتل فى مكتبه انت واحد من الخونة امعة فى يد مليشيات مجرمة بينما سيف الاسلام دافع عن بلده ضد مؤامرة من الناتو تمولها قطر وهو بطل وليس خائن مثلكم وفى اخر الزمان يوسد الامر لغير اهله ويخون الامين ويرفع الوضيع امثالك كما توقع رسولنا الكريم فى اعجاز نبوى مزهل

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