«الوفاق» تبحث تذليل معوقات الخدمات الطبية لمرضى الأورام

بحث أمين عام حكومة الوفاق الطاهر عامر الخطوات التي يجب اتخاذها لتذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام وتوفير الأدوية اللازمة لهم بكافة مراكز العلاج المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح الثلاثاء مع المسؤولين في كل من ديوان المحاسبة، مراكز علاج الأورام، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومكتب شؤون العلاج بوزارة الصحة، حسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

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وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وحضره المختصون في مكتب الأمين العام مناقشة البرنامج المقدم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمتعلق بالكشف المبكر لاكتشاف الأورام نظراً لأهميته.

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