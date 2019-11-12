قصف جوي يستهدف قاعدة القرضابية في سرت و انفجارات قوية في طرابلس

قالت مصادر محلية أن قوات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني شنت قصفا جويا استهدف تمركزات للوفاق في قاعدة القرضابية بمدينة سرت.

على صعيد آخر، أكد شهود عيان أن دوي الاسلحة الثقيلة يسمع في ارجاء منطقة عين زارة جنوب العاصمة.

وبحسب الشهود فقد سمعت انفجارات عنيفة باتجاه منطقة المشروع، جنوب العاصمة طرابلس.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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